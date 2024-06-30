Хуситы обнародовали видеоматериалы атаки морского дрона на греческий сухогруз

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы разместили видеоматериалы, на которых, по их утверждениям, запечатлен удар безэкипажного надводного аппарата по греческому сухогрузу Transworld Navigator 23 июня, сообщает телеканал Al Mayadeen.

"Вооруженные силы Йемена опубликовали видеозапись нового морского дрона (...), атаковавшего судно Transworld Navigator за нарушение запрета на проход судов в Израиль", - информирует телеканал.

Накануне военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари обещал, что вскоре мятежники продемонстрируют новый надводный аппарат для атак. Он отметил, что оружие такой модели использовали при ударе по Transworld Navigator, и что также вскоре опубликуют кадры этой атаки.

На этой неделе Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что сухогруз Transworld Navigator под флагом Либерии подвергся атаке йеменских хуситов, члены экипажа получили ранения. В CENTCOM уточняли, что сухогруз продолжил движение по ранее намеченному маршруту.