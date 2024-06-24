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Falcon 9 вывела на орбиту 20 интернет-спутников Starlink

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 20 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье в 20:47 по Тихоокеанскому времени США (в понедельник в 06:47 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9
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