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Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 19:30 по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:30 по Москве).

Turksat 6A является первым спутником, полностью созданным в Турции. Он будет предоставлять услуги связи пользователям не только в Турции, но также в Европе, на севере Африки, Ближнем Востоке, Индии и Индонезии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в девятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

Falcon 9 SpaceX Турция
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