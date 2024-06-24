ЕС запрещает новые инвестиции и передачу технологий для новых российских проектов СПГ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС в рамках 14-го пакета санкций запретят новые инвестиции и передачу технологий для завершения российских проектов по сжижению природного газа (СПГ), сообщает Совет ЕС.

"ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманский СПГ"", - говорится в пресс-релизе Совета.

Кроме того, власти ЕС приняли решение о введении "ограничений на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе газопроводов".

Новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

"Арктик СПГ-2" - проект компании "НОВАТЭК", занимающейся добычей природного газа в России. Проект направлен на добычу природного газа и производство сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.

Проект по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" также разрабатывает компания "НОВАТЭК".