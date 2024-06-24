UPS продаст фрахтового брокера Coyote Logistics за $1 млрд

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service достигла соглашения с RXO Inc. о продаже брокерского бизнеса в сфере фрахта Coyote Logistics за $1,025 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе, сделка будет оплачена за счет имеющихся у RXO средств и с помощью привлечения нового долга, в том числе от крупнейших акционеров компании. В результате RXO станет третьим по величине фрахтовым брокером в Северной Америке, а синергия от присоединения актива составит не менее $25 млн.

Закрытие сделки ожидается в конце 2024 года.

Выручка Coyote в прошлом году составила около $3,2 млрд, скорректированная EBITDA - $86 млн.

Акции UPS подешевели на 13% с начала года, как и бумаги RXO. Индекс S&P 500 за этот период прибавил 15%.