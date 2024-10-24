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UPS в III кв. увеличила чистую прибыль на 37%, выручка превзошла прогноз

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 37%, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,539 млрд, или $1,80 в расчете на акцию, по сравнению с $1,127 млрд, или $1,31 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до $1,76 с $1,57 на акцию.

Выручка выросла на 5,6% - до $22,245 млрд против $21,061 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,63 на акцию при выручке в $22,1 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале повысились на 5,8% и составили $14,45 млрд (при прогнозе экспертов в $14,27 млрд). Международный сегмент зафиксировал подъем выручки на 3,4% - до $4,411 млрд. Доходы в сегменте управления цепочками поставок выросли на 8%, достигнув $3,384 млрд.

UPS теперь планирует получить по итогам 2024 года выручку около $91,1 млрд против ожидавшихся ранее $93 млрд. Также компания рассчитывает зафиксировать рентабельность по скорректированной операционной прибыли на уровне 9,6%. Объем капиталовложений оценивается примерно в $4 млрд, размер дивидендных выплат - около $5,4 млрд.

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии в четверг подскочили более чем на 6%. С начала текущего года капитализация компании упала на 16,4% (до $113 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил 21,5%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 200 странах мира, ее глобальный штат насчитывает свыше 500 тыс. сотрудников. В сутки UPS обрабатывает около 22,3 млн посылок.

UPS США United Parcel Service
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