ЕС вводит санкции в отношении ряда предприятий "оборонки" РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза в рамках 14-го пакета антироссийских санкций вводят ограничения против структур, связанных с ВС РФ и военным производством, свидетельствует информация из пресс-релиза Совета ЕС.

В частности, ограничения затронули "103 Бронетанковый ремонтный завод", бронетанковые ремонтные заводы 144 и 156. Помимо того, в черные списки включены конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") и конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина.

Также Евросоюз ввел санкции против АО "Объединённая приборостроительная корпорация" и ООО "Центр Инновационных Технологий и Инжиниринга", АО "Аэроэлектромаш" и АО "Концерн Автоматика", Брянского электромеханического завода и Барнаульского завода транспортного машиностроения. Санкционные списки пополнили АО "ЦНИИТОЧМАШ" и АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения", OАО "Машиностроительный завод 'Маяк" и АО "Концeрн Кизлярский электромеханический завод".

Вместе с тем под ограничения попали международный детский центр "Артек", Белорусский республиканский союз молодёжи и Институт развития интернета.