Чемезов заявил, что российская "оборонка" снизит темпы после завершения СВО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российская оборонная промышленность сократит поставки продукции после завершения специальной военной операции, но не резко, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Я не думаю, что будет резкое падение, конечно, какое-то снижение постепенное будет происходить. Все равно армию необходимо будет обеспечивать новым современным вооружением, потому что мы помним девяностые годы, когда оборонка практически пришла в ноль. Еще немного, и мы бы остались совсем без оборонной промышленности", - сказал Чемезов во вторник в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.

"Мы понимаем, что когда-то завершится военная операция и, конечно, такой объём военной продукции нашему государству уже не потребуется", - отметил он.