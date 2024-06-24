Власти Ливана устроили иностранным послам тур в аэропорт Бейрута

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ливанские власти после появления в британских СМИ сообщений, будто движение "Хезболла" использует международный аэропорт Бейрута для хранения оружия, организовали для зарубежных послов и журналистов туда тур с целью опровергнуть эту информацию, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Группу приглашенных лиц вели глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб, министр транспорта Али Хамиа и министр информации Зияд Макари. Иностранным послам и сотрудникам СМИ показали, в частности, грузовой терминал и пункт таможенного контроля.

"Невозможно, чтобы "Хезболла" хранило ракеты в месте, куда будут прибывать иностранные послы", - подчеркнул министр транспорта.

Ранее издание The Telegraph утверждало, что "Хезболла" складирует ракеты и реактивные снаряды на территории аэропорта, причем информаторы сообщали о прибытии необычайно крупных контейнеров. После публикации глава МИД Ливана выступил с опровержением таких сообщений.

"Аль-Арабийя" напоминает, что Израиль долгое время обвиняет "Хезболлу" в хранении высокоточных ракет и снарядов по всему Ливану, в том числе около бейрутского аэропорта; в движении такие заявления опровергают.