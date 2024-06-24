Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 13:50

Власти Ливана устроили иностранным послам тур в аэропорт Бейрута

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ливанские власти после появления в британских СМИ сообщений, будто движение "Хезболла" использует международный аэропорт Бейрута для хранения оружия, организовали для зарубежных послов и журналистов туда тур с целью опровергнуть эту информацию, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Группу приглашенных лиц вели глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб, министр транспорта Али Хамиа и министр информации Зияд Макари. Иностранным послам и сотрудникам СМИ показали, в частности, грузовой терминал и пункт таможенного контроля.

"Невозможно, чтобы "Хезболла" хранило ракеты в месте, куда будут прибывать иностранные послы", - подчеркнул министр транспорта.

Ранее издание The Telegraph утверждало, что "Хезболла" складирует ракеты и реактивные снаряды на территории аэропорта, причем информаторы сообщали о прибытии необычайно крупных контейнеров. После публикации глава МИД Ливана выступил с опровержением таких сообщений.

"Аль-Арабийя" напоминает, что Израиль долгое время обвиняет "Хезболлу" в хранении высокоточных ракет и снарядов по всему Ливану, в том числе около бейрутского аэропорта; в движении такие заявления опровергают.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан ХАМАС Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абхазии задержали трех подозреваемых в причастности к убийству у КПП "Псоу"

Виктор Орбан уверен, что руководство ЕС необходимо сменить

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

Первый транш помощи от прибыли с активов РФ поступит Украине на следующей неделе

ЕС запретил перегружать в своих портах СПГ из РФ для третьих стран

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 июня

Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов

Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов
Обострение палестино-израильского конфликта

США предупреждают Израиль, что вторжение в Ливан может вызвать широкий конфликт в регионе

США предупреждают Израиль, что вторжение в Ливан может вызвать широкий конфликт в регионе

Обязательства по безопасности перед Украиной будут главной темой встречи глав МИД стран ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });