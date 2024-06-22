Глава МИД Израиля предупредил "Хезболлу", что атаки на территорию страны будут пресечены

Глава МИД Израиля Исраэль Кац Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Израиль заявил, что вскоре будут приняты решения, которые остановят атаки "Хезболлы" на израильскую территорию.

"Израиль не может позволить "Хезболле" продолжать атаковать его территорию и граждан, и вскоре мы примем необходимые решения", - написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальных сетях.

Как сообщалось, ранее Кац предупреждал, что Израиль уже "очень близок к моменту принятия решения об изменении правил игры против "Хезболлы" и Ливана".

"В ходе полномасштабной войны "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан потерпит серьезное поражение", - добавил он.

Позже израильские военные заявили, что "оперативные планы наступления на Ливан были одобрены и утверждены, были приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах".

В свою очередь, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение, благодаря своему арсеналу, сможет атаковать любую часть израильской территории.

"Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать ударов наших ракет", - цитируют западные СМИ слова Насраллы из телевизионного выступления.

Он отметил, что организация может атаковать цели в Средиземном море. При этом он предупредил Кипр, что если его власти продолжат предоставлять Израилю свои порты и аэродромы для военных учений, то "Хезболла" может счесть Кипр участником конфликта.

Издание The Jerusalem Post сообщило, что недавно представители египетского правительства провели переговоры со своими коллегами в Соединенных Штатах, чтобы предотвратить обострение конфликта.

В сообщении со ссылкой на египетский источник отмечается, что переговоры с Вашингтоном были сосредоточены на "катастрофических последствиях" для различных сторон в случае войны в регионе.

Египтяне утверждали, что к заявлению Насраллы "следует отнестись серьезно". Источник отметил также, что Вашингтон стремился предотвратить расширение войны и полагал, что в настоящее время проблема заключается уже не в том, кто сделал "первый выстрел", а в последствиях.