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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 18:58

Госдеп заявил, что США не будут вносить РФ в список стран-спонсоров терроризма

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В США считают санкции и другие ограничения против Москвы из-за ее сотрудничества с Пхеньяном более эффективными, чем внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма, заявили в понедельник в Госдепе.

"Мы продолжаем считать, что есть более эффективные способы привлекать Россию к ответственности, чем причислять ее к государствам-спонсорам терроризма", - сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Он напомнил, что США регулярно вводят санкции и экспортные ограничения.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах. Власти США заявляли, что обеспокоены подобным сотрудничеством. КНДР внесена Соединенными Штатами в список стран-спонсоров терроризма.

Госдепартамент КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин США
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