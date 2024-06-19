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Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, новый договор приходит на смену основополагающим документам между Россией и Северной Кореей, подписанным в 1961, в 2000 и 2001 годах.

Президент РФ во время переговоров с председателем КНДР назвал договор "фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу".

Церемония подписания проходит после российско-корейских переговоров в расширенном составе, а также продолжительной беседы тет-а-тет Путина и Ким Чен Ына.

Российская и корейская делегации, присутствующие на церемонии подписания договора, встретили лидеров аплодисментами. Путин и Ким Чен Ын также обменялись копиями документа, а затем вместе покинули зал подписания.

Визит Владимира Путина в КНДР

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Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту ПхеньянаПутин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караулаПхеньян украсили флагами РФ и портретами российского лидераНа площади в центре города разместили портеры Владимира Путина и Ким Чен ЫнаОфициальная часть государственного визита Владимира Путина в Северную Корею началась с торжественной церемонии встречи с лидером КНДР Ким Чен ЫномПервым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина.Перед началом мероприятия прозвучали гимны двух стран и состоялось шествие почетного караула. Также на площади прогремел праздничный салют.Жители Пхеньяна приветствовали Путина и Ким Чен ЫнаЮные участники церемонии размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДРВ состав российской делегации на церемонии встречи вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий БорисовКим Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета
Лидер КНДР лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна
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