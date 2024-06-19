Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, новый договор приходит на смену основополагающим документам между Россией и Северной Кореей, подписанным в 1961, в 2000 и 2001 годах.

Президент РФ во время переговоров с председателем КНДР назвал договор "фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу".

Церемония подписания проходит после российско-корейских переговоров в расширенном составе, а также продолжительной беседы тет-а-тет Путина и Ким Чен Ына.

Российская и корейская делегации, присутствующие на церемонии подписания договора, встретили лидеров аплодисментами. Путин и Ким Чен Ын также обменялись копиями документа, а затем вместе покинули зал подписания.