США во вторник выделят очередной транш военной помощи Украине в $150 млн

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, как ожидается, во вторник объявят о выделении транша военной помощи Украине на сумму $150 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских официальных лиц.

По данным агентства, речь идет, в частности, о ракетах для реактивных систем залпового огня HIMARS. Собеседники Associated Press не смогли сообщить, войдут ли в транш ракеты ATACMS. При этом они заверили, что передавать кассетные боеприпасы в этот раз не планируется.

В пакет помощи планируется включить противотанковое вооружение, стрелковое оружие, гранаты, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.