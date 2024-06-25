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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

В Пентагоне заявили, комментируя обстрел Севастополя, что США не хотят жертв среди гражданских

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя ракетную атаку на Севастополь, заявил, что власти США не хотят жертв среди мирного населения и обсудят это с Киевом.

"Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно дали понять, что не хотим видеть жертв среди гражданского населения", - ответил Райдер в ходе брифинга на просьбу журналиста прокомментировать произошедшее в Севастополе в минувшие выходные.

При этом он отказался подтвердить, что США отвечали за предоставление целей и разведывательной информации Киеву и предложил обратиться за информацией к властям Украины.

"В конечном счете, я бы порекомендовал вам обратиться к Украине, чтобы вам рассказали об их операциях", - отметил Райдер.

"Вы знаете, они сами принимают решения, когда дело доходит до операций и целей. У нас нет никакой информации, указывающей на то, были ли убиты гражданские лица", - добавил он.

В воскресенье силы противовоздушной обороны РФ отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и взорвалась над городом.

США Пентагон Патрик Райдер Россия Севастополь Украина
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