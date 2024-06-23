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Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Севастополь ракетами ATACMS

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сбили четыре украинские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, которыми ВСУ попытались атаковать Севастополь, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве заявили, что еще одна украинская ракета после воздействия сил ПВО отклонилась от траектории с подрывом боевой части над Севастополем, пострадали более 20 человек, в том числе дети.

"23 июня около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями", - заявило Минобороны.

Как сказано в сообщении, "в ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты".

"Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", - сообщило Минобороны РФ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что три человека, включая двоих детей, погибли в результате атаки ВСУ на Севастополь.

Минобороны РФ Севастополь ATACMS
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