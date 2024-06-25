Блинкен призвал министра обороны Израиля избежать эскалации конфликта в регионе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что важно избежать обострения ближневосточного конфликта и найти дипломатическое решение, сообщил Госдепартамент США.

"Он (...) подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поиска дипломатического решения, которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома", - говорится в сообщении.

Госдепартамент сообщил, что Блинкен и Галант обсудили "текущие усилия по достижению прекращения огня в Газе, которое обеспечит освобождение всех заложников и облегчит страдания палестинского народа".

Кроме того, Блинкен проинформировал израильского министра "о продолжающихся дипломатических усилиях в области обеспечения безопасности, управления и восстановления в Газе в постконфликтный период, подчеркнув важность этих мер для безопасности Израиля".

При этом Блинкен вновь "подтвердил твердую приверженность США безопасности Израиля".

Встреча прошла на фоне опасений о дальнейшем обострении ситуации, поскольку "Хезболла" стала чаще обстреливать израильскую территорию из Ливана в поддержку ХАМАС в секторе Газа, а Израиль предпринимает ответные действия.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун предупредил, что вторжение Израиля в Ливан в связи с действиями движения "Хезболлы" может вызвать противодействие со стороны Ирана и перерасти в большой региональный конфликт.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы израильской территории из Ливана.

На прошлой неделе CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что израильские высокопоставленные официальные лица получили на переговорах в Вашингтоне заверения о поддержке в случае полномасштабного конфликта с "Хезболлой".