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США направили в Средиземное море корабль на случай эвакуации американцев

Израиль рассчитывает отодвинуть "Хезболлу" от границы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На фоне потенциального обострения конфликта Израиля и ливанского движения "Хезболла" Пентагон направил в средиземноморье десантный корабль с морскими пехотинцами ближе к Ливану, чтобы в случае необходимости иметь возможность эвакуировать американцев из этого района, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на военные источники.

"Универсальный десантный корабль USS Wasp и морпехи 24-го Экспедиционного отряда (Корпуса Морской пехоты США - ИФ), способные выполнять специальные операции, выдвинулись в Средиземное море в среду, чтобы присоединиться к USS Oak Hill и другому кораблю дежурной десантной группы", - говорится в сообщении со ссылкой на Корпус морской пехоты.

По словам американских чиновников, этот шаг "призван продемонстрировать военную мощь и выступить сдерживающим фактором эскалации в регионе" в связи с ростом напряженности и продолжающегося обмена ударами через границу между Израилем и "Хезболлой".

Как отметил NBC один из источников, "официальные американские представители все больше обеспокоены, что Израиль, возможно, собирается нанести авиаудары и потенциально начать наземное наступление в Ливане в ближайшие недели".

"Израиль хочет отодвинуть "Хезболлу" дальше от границы и приступить к дипломатическому процессу. Однако, если это не сработает, Армия обороны Израиля готова применить силу", - заявил телеканалу израильский чиновник.

Ранее Financial Times сообщала, что результате постоянных авиаударов Израиль уже создал 5-километровую практически "мертвую зону" вдоль границы на юге Ливана.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая усилила обстрелы израильской территории из Ливана.

Израиль Пентагон США Средиземное море ХАМАС Хезболла
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