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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Руководство ХАМАС может перебазироваться из Катара в Ирак

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство Ирака в мае текущего года одобрило перенос оперативной базы движения ХАМАС и переезд его политических лидеров из Катара в Ирак, сообщило издание The National со ссылкой на информированные иракские источники.

"По словам высокопоставленного иракского парламентария, потенциальный переезд в мае обсуждался по телефону политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Аль-Судани", - пишет газета.

Потенциальный переезд в Ирак связан с тем, что Доха и Вашингтон усиливают давление на руководство ХАМАС, требуя от него "проявить большую гибкость в переговорах о прекращении огня в секторе Газа", которые ведутся при посредничестве США, Египта и Катара и зашли в тупик, говорится в публикации.

Высокопоставленные официальные лица США обвинили ХАМАС в отсутствии прогресса в реализации изложенного президентом США Джо Байденом плана урегулирования конфликта в Газе. Между посредниками, ХАМАС и Израилем не было никаких существенных контактов с тех пор, как ХАМАС фактически отверг предложения Байдена, пишет The National.

Тем не менее, отмечают источники издания, ХАМАС планирует сохранить представительство в Дохе в той или иной форме для контроля за отношениями с Катаром.

Источники отметили, что ответственность за защиту лидеров, офисов и персонала ХАМАС в Багдаде, будет нести Ирак.

Лидеры движения еще не назначили дату переезда. По их словам, в этом месяце ХАМАС открыл в Багдаде политическое представительство во главе с высокопоставленным чиновником Мохаммедом Аль-Хафи. В ближайшие недели группировка планирует открыть в городе представительство СМИ.

ХАМАС Катар Ирак
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