Решение о вступлении Белоруссии в ШОС примут на саммите в Астане

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на предстоящем в июле саммите организации, заявил генсек ШОС Чжан Мин на открытии XIX заседания экспертного форума ШОС в Ташкенте.

"На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС", - сказал он и назвал грядущее расширение "историческим прорывом".

"За более чем 20 лет своего развития ШОС превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию", - отметил Чжан Мин.

В экспертном форуме ШОС участвуют больше 40 представителей национально-исследовательских центров из 10 стран, участвующих в деятельности организации.