Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Верховный суд Израиля решил, что ультраортодоксальные иудеи должны пройти службу в армии

Верховный суд Израиля решил, что ультраортодоксальные иудеи должны пройти службу в армии
Фото: Uriel Sinai/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Израиля во вторник вынес единогласный вердикт, что студенты из числа ультраортодоксальных иудеев (харедим) тоже обязаны пройти службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Associated Press (AP).

"Государство прибегает к необоснованной практике выборочного правоприменения, которая серьезно нарушает правовые нормы и принцип, согласно которому все индивиды равны перед законом", - цитирует AP выдержки из постановления суда.

Вместе с тем Верховный суд не уточнил, сколько мужчин из этой категории населения должны быть призваны в ряды военных.

При этом некоторые политические партии, представляющие интересы ультраортодоксов, входят в состав правящей коалиции премьера Биньямина Нетаньяху; они выступают против изменений в нынешней системе военного призыва. В ходе слушаний в Верховном суде представители правительства уверяли, что решение, заставляющее ультраортодоксальных иудеев тоже служить в ЦАХАЛ, "разорвет на части израильское общество".

Ранее мужчин из ультраортодоксальных иудеев освободили от принудительного воинского призыва - обязательного для большинства граждан Израиля обоих полов. Это вызвало недовольство среди светского населения страны и послужило почвой для конфликта на фоне конфликта с движением ХАМАС и призыва резервистов.

По данным AP, харедим отличает высокий уровень рождаемости в израильском обществе: каждый год примерно 13 тыс. юношей достигают возраста 18 лет, годного для призыва в ЦАХАЛ. Но, по информации Кнессета, на военную службу поступают менее 10% из них.

ХАМАС ЦАХАЛ Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Норвегия создаст запас зерна на случай боевых действий или пандемии

Норвегия создаст запас зерна на случай боевых действий или пандемии

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Что случилось этой ночью: вторник, 25 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Руководство ХАМАС может переехать из Катара в Ирак

Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании

Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании

Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение

США во вторник выделят очередной транш военной помощи Украине в $150 млн

Полицейский погиб в ДТП с кортежем премьера Венгрии в Германии

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });