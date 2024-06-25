Верховный суд Израиля решил, что ультраортодоксальные иудеи должны пройти службу в армии

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Израиля во вторник вынес единогласный вердикт, что студенты из числа ультраортодоксальных иудеев (харедим) тоже обязаны пройти службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Associated Press (AP).

"Государство прибегает к необоснованной практике выборочного правоприменения, которая серьезно нарушает правовые нормы и принцип, согласно которому все индивиды равны перед законом", - цитирует AP выдержки из постановления суда.

Вместе с тем Верховный суд не уточнил, сколько мужчин из этой категории населения должны быть призваны в ряды военных.

При этом некоторые политические партии, представляющие интересы ультраортодоксов, входят в состав правящей коалиции премьера Биньямина Нетаньяху; они выступают против изменений в нынешней системе военного призыва. В ходе слушаний в Верховном суде представители правительства уверяли, что решение, заставляющее ультраортодоксальных иудеев тоже служить в ЦАХАЛ, "разорвет на части израильское общество".

Ранее мужчин из ультраортодоксальных иудеев освободили от принудительного воинского призыва - обязательного для большинства граждан Израиля обоих полов. Это вызвало недовольство среди светского населения страны и послужило почвой для конфликта на фоне конфликта с движением ХАМАС и призыва резервистов.

По данным AP, харедим отличает высокий уровень рождаемости в израильском обществе: каждый год примерно 13 тыс. юношей достигают возраста 18 лет, годного для призыва в ЦАХАЛ. Но, по информации Кнессета, на военную службу поступают менее 10% из них.