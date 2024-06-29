ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, что ее авиация атаковала ряд объектов движения "Хезболла" в южных районах Ливана.

"За последние несколько часов израильские ВВС нанесли удары по многочисленным объектам "Хезболлы" на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в телеграм-канале.

Целями ударов стали "военный объект в районе Зибкина, две оперативные инфраструктуры в районах Хиама и Хулы и военное сооружение в районе Одайсе", уточнили в ЦАХАЛ.

Израиль не хочет воевать с ливанским шиитским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий, заявил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе брифинга во время визита в Вашингтон на этой неделе.

"Мы не хотим войны, но "Хезболла" ведет опасную игру, и мы не потерпим нападений на наших граждан и десятки тысяч израильтян, вынужденных покинуть свои дома", - сказал Галлант.

При этом в последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы Израиля из Ливана. Таким образом движение поддерживает палестинскую группировку ХАМАС, против которой продолжается израильская военная операция в секторе Газа.

Израиль заявил, что вскоре будут приняты решения, которые остановят атаки "Хезболлы". "Оперативные планы наступления на Ливан одобрены и утверждены, были приняты решения о продолжении повышения уровня боеготовности войск на местах", - сообщили израильские военные.

Как заявило в пятницу постпредство Ирана при ООН, возможная агрессия Израиля против Ливана перерастет в полномасштабную войну на уничтожение.

"Иран считает пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан психологической войной, но если он предпримет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение", - предупредило постпредство в соцсети Х.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун предупредил, что вторжение Израиля в Ливан в связи с действиями "Хезболлы" может вызвать противодействие со стороны Ирана и перерасти в широкой региональный конфликт, сообщала газета The Hill.

Браун считает, что Иран склонен поддерживать "Хезболлу" активнее, чем ХАМАС, особенно если в Тегеране посчитают, что движение в серьезной опасности.

На фоне потенциального обострения конфликта Израиля и "Хезболлы" Пентагон направил в средиземноморье десантный корабль с морскими пехотинцами ближе к Ливану, чтобы в случае необходимости иметь возможность эвакуировать американцев из этого района, сообщил накануне телеканал NBC, сославшись на военные источники.