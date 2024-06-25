Совет ЕС продлил механизм временной защиты для украинских беженцев до марта 2026 года

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник о решении продлить временную защиту для более чем 4 млн украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

По словам государственного секретаря по вопросам убежища и миграции председательствующей в Совете Бельгии Николь де Моор, выехавшие в ЕС украинцы "могут и дальше рассчитывать на солидарность" европейцев.

Совет напомнил в своем коммюнике, что механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года.

"Принятое сегодня решение о продлении не меняет решения от марта 2022 года в отношении категорий лиц, на которых распространяется временная защита", - уточняется в документе.

Люди, получившие временную защиту ЕС, пользуются одинаковыми правами на всей территории Евросоюза. Эти права включают доступ к рынку труда и жилью, медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей.

Закон ЕС о временной защите устанавливает минимальные стандарты защиты. Фактический уровень помощи может варьироваться от одного государства-члена ЕС к другому. Временная защита – это "чрезвычайный механизм ЕС, который активируется в исключительных обстоятельствах, связанных с массовым притоком беженцев", сказано в коммюнике совета.