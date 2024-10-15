Миграция названа самым сложным вопросом октябрьского саммита ЕС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Самой чувствительной дискуссией саммита Евросоюза 17-18 октября высокопоставленный европейский чиновник назвал обсуждение миграционного вопроса.

"В зале заседания будут различные точки зрения. Есть те, кому хотелось бы сделать больше против незаконной миграции. Некоторые делегации настаивают на заблаговременной реализации пакта об убежище, чтобы она началась стремительно. Другие призывают к партнерству с третьими странами. И, наконец, есть те, кто хотел бы поразмышлять над новым способом обращения с незаконной миграцией", - сказал он журналистам на условии анонимности, знакомя их с повесткой встречи европейских лидеров.

Миграция в этой повестке числится одним из основных вопросов саммита.

"Это будут важные дебаты. И даже при том, что в дискуссиях появляются сближения взглядов, редакция текста заключения от этого не становится легче. Это самая сложная часть заседания Европейского совета, так как необходимо единогласие, чтобы прийти к соглашению. А некоторые делегации могут воспротивиться и помешать принятию заключения", - считает функционер ЕС.

Чиновник сообщил, что в отношении будущего заключения мнения разделились на три группы. Первая полагает, что должно быть принято очень детальное соглашение, подробно излагающее цели и задачи по данному вопросу. Вторая группа предлагает принять только директивные указания, обозначив основные направления. И третья не желает заключения вообще.

Источник отметил, что и раньше на саммитах удавалось быстрее прийти к единогласию по всем другим вопросам, кроме миграции, всегда вызывавшей противоречия.

Ситуацию, по его словам, осложняет "переходный период" в институтах ЕС, в которых в декабре обновится состав. Не выдвигаются новые предложения. Поэтому есть также предположение, что предстоящая на саммите дискуссия будет предварять другую, которая состоится позднее.