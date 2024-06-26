В Южной Корее предполагают, что пуск ракеты КНДР закончился неудачей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, он прошел неудачно, сообщило информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника агентства, КНДР провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, однако "испытание, как полагают, окончилось неудачей, когда ракета пролетела всего 250 км".

В то же время в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) уточнили, что ракета была запущена из района близ Пхеньяна около 05:30 утра (23:30 по Москве).

Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря утром в среду.

Запуск произошел через несколько часов после того, как Северная Корея отправила воздушные шары с мусором на Юг накануне вечером.

Как передает японская телекомпания NHK, Минобороны Японии продолжает отслеживать информацию относительно вероятной северокорейской баллистической ракеты.

По данным нескольких правительственных чиновников, ракета, "вероятно, уже упала за пределами ИЭЗ (исключительной экономической зоны - ИФ) Японии".

Береговая охрана Японии заявила, что сообщений о повреждении судов в этом районе не поступало.

Японские власти также занимаются сбором и анализом информации относительно северокорейского пуска, отмечает NHK.

В конце мая сообщалось о запущенных Пхеньяном баллистических ракетах малой дальности. В Сеуле это назвали "провокационным актом", который угрожает Корейскому полуострову, и пообещали жесткий ответ.