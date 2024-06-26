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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

США осудили очередной ракетный пуск КНДР и призвали к диалогу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты осудили запуск КНДР баллистической ракеты, отметив, что это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, сообщило агентство "Ренхап".

"Соединенные Штаты осуждают запуск баллистической ракеты КНДР. Он, как и другие запуски баллистических ракет КНДР в последние годы, был осуществлен в нарушение многочисленных резолюций Совета безопасности ООН", - заявил представитель госдепартамента в ответ на вопрос "Ренхап".

Дипломат отметил, что эти ракетные пуски "представляют угрозу для соседей КНДР и подрывают региональную безопасность", а также сказал, что США "по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призывают ее к диалогу".

В отдельном заявлении Индо-Тихоокеанское командование США призвало Северную Корею воздержаться от "дальнейших незаконных и дестабилизирующих действий".

"Хотя мы пришли к выводу, что этот пуск не представлял непосредственной угрозы для американского персонала, территории или наших союзников, мы продолжаем следить за ситуацией", - заявили в командовании, подчеркнув, что "обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми".

"Ренхап" напоминает, что пуск был произведен после того, как американский авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в южнокорейский порт Пусан в преддверии трехсторонних учений с участием Южной Кореи и Японии.

Как "Ренхап" сообщил ранее со ссылкой на осведомленный источник, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, он прошел неудачно.

По данным собеседника агентства, КНДР утром в среду провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, однако "испытание, как полагают, окончилось неудачей, когда ракета пролетела всего 250 км".

КНДР ООН США Южная Корея
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