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Продажи новостроек в США в мае рухнули на 11,3%, сильнее прогноза

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Это минимальный уровень за полгода.

Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Продажи новостроек в мае были на 16,5% ниже, чем в том же месяце 2023 года.

Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце составляла $417,4 тыс. по сравнению с $421,2 тыс. год назад и $417,9 тыс. в апреле этого года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец мая составляло 481 тыс. по сравнению с 474 тыс. месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,3 месяца против 8,1 месяца в апреле. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США
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