Трамп раскритиковал меры Белого дома по возвращению Гершковича

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах президента вернуть домой журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, суд над которым начался в России.

"Эван Гершкович... будет отпущен на свободу еще до того, как я вступлю в должность, если выиграю выборы 5 ноября", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

Трамп отметил, что президент США Джо Байден "не может ничего сделать как надо", и предположил, что он может потратить миллиарды долларов на то, чтобы вернуть Гершковича в США.

"Не бойся, Эван, скоро я верну тебя домой, и ты будешь в безопасности!" - подытожил Трамп.

Свердловский областной суд в среду провел первое слушание по существу уголовного дела о шпионаже в отношении Гершковича. Следующее слушание по делу назначено на 13 августа.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Американские власти неоднократно называли арест Гершковича незаконным и указывали, что будут добиваться его освобождения. В начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения журналиста, отметив при этом, что "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".