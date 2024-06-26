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Трамп раскритиковал меры Белого дома по возвращению Гершковича

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах президента вернуть домой журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, суд над которым начался в России.

"Эван Гершкович... будет отпущен на свободу еще до того, как я вступлю в должность, если выиграю выборы 5 ноября", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

Трамп отметил, что президент США Джо Байден "не может ничего сделать как надо", и предположил, что он может потратить миллиарды долларов на то, чтобы вернуть Гершковича в США.

"Не бойся, Эван, скоро я верну тебя домой, и ты будешь в безопасности!" - подытожил Трамп.

Свердловский областной суд в среду провел первое слушание по существу уголовного дела о шпионаже в отношении Гершковича. Следующее слушание по делу назначено на 13 августа.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Американские власти неоднократно называли арест Гершковича незаконным и указывали, что будут добиваться его освобождения. В начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения журналиста, отметив при этом, что "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".

США Дональд Трамп Эван Гершкович
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