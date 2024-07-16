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Заседание суда по делу журналиста WSJ Гершковича перенесли с 13 августа на 18 июля

Это сделано по ходатайству защиты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Перенесена на более близкий срок дата второго заседания Свердловского областного суда по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В Свердловский областной суд поступило ходатайство стороны защиты подсудимого Гершковича о переносе даты судебного заседания. Ходатайство было рассмотрено и удовлетворено судом. Судебное разбирательство по уголовному делу состоится 18 июля в 11:00 (по местному времени, это 9:00 по Москве - ИФ)", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Гершкович - гражданин США 1991 года рождения, работает в WSJ. ФСБ 29 марта 2023 года сообщила, что журналиста задержали на Урале. С тех пор он находится под стражей.

По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Гершкович настаивает, что занимается только журналистикой.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ).

По версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.

Суд над ним начался 26 июня. Следующее заседание было назначено на 13 августа. Процесс проходит в закрытом режиме.

Свердловский областной суд Уралвагонзавод ФСБ ЦРУ WSJ США Эван Гершкович
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