Хуситы заявили, что атаковали дронами судно в порту Хайфы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы совместно с группировкой "Исламское сопротивление Ирака" атаковали контейнеровоз MSC Manzanillo в порту израильского города Хайфа, утверждает представитель хуситов генерал Яхья Сари.

"Силы Йемена вместе с "Исламским сопротивлением Ирака" провели совместную военную операцию против израильского судна MSC Manzanillo в порту Хайфы, было задействовано несколько дронов", - говорится в заявлении Сари, опубликованном в соцсети X в среду. При этом, по данным сайта Marine Traffic, это судно ходит под флагом Португалии.

Associated Press сообщает, что в Аденском заливе предположительно хуситами был атакован сухогруз Lila Lisbon, который шел под флагом государства Сент-Китс и Невис. Ракеты взорвались недалеко от судна, экипаж не пострадал.

Ранее сообщалось, что "Исламское сопротивление Ирака" запустило беспилотник в сторону израильского города Эйлат. В группировке отметили, что пытались атаковать важную цель, но не уточнили, какую именно.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы израильской территории из Ливана.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.