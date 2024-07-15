В Красном море у берегов Йемена были атакованы два судна

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Красном море подверглись нападению два судна, следовавшие мимо Ходейды в Йемене, сообщают западные СМИ.

Так, по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), безэкипажный надводный аппарат атаковал одно из судов в 180 км к северо-западу от Ходейды. Он врезался в его левый борт и нанес некоторые повреждения. Однако экипаж не пострадал, и судно продолжило путь в порт.

Также, по данным UKMTO, по второму судну ранее открывали огонь с двух лодок, а еще один безэкипажный надводный аппарат таранил его дважды.

Позднее в 130 км к юго-западу от Ходейды возле этого судна разорвались три ракеты. Однако оно не получило повреждений, среди экипажа раненых не было. После атаки судно продолжило движение по маршруту.

Йеменские повстанцы хуситы обстреливают суда в Красном море в ответ на военную операцию Израиля против ХАМАС.