ФРГ и Нидерланды вслед за Канадой призвали своих граждан покинуть Ливан

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Германии призвали своих граждан покинуть территорию Ливана на фоне роста напряженности между Израилем и движением "Хезболла", сообщают в среду европейские СМИ.

В МИД ФРГ отметили, что ситуация в сфере безопасности в регионе "нестабильна".

"Нельзя исключать дальнейшей эскалации ситуации и расширения конфликта", - указали в немецком внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Нидерландов также призвали своих подданных покинуть Ливан. На сайте ведомства Ливан отмечена как "красная зона", что означает "не посещать".

" Уезжайте из этой страны, пока есть пассажирские рейсы", - указано в сообщении МИД, размещенном в соцсети Х.

На этой неделе МИД Канады призвал сограждан покинуть Ливан из-за возросшей напряженности в регионе.

Ранее в среду премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил границу с Ливаном, где пронаблюдал за израильскими военными учениями и заявил, что в случае конфликта с "Хезболлой" Израиль одержит победу.

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил мировое сообщество в том, что оно делает недостаточно для предотвращения такого конфликта.

"Международное сообщество не должно удивляться, если ситуация выйдет из-под контроля, потому что международное сообщество едва ли пошевелило пальцем и сделало что-то, чтобы поспособствовать безопасности жителей Израиля", - сказал он, говоря о ситуации на северной границе своей страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявила, что израильские истребители нанесли удары по нескольким объектам инфраструктуры "Хезболлы". Также военные обстреляли еще несколько объектов из артиллерии.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы израильской территории из Ливана.