Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Израиль не хочет воевать с ливанским шиитским движением "Хезболла", но готов к любому развитию событий, заявил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе общения с журналистами во время визита в Вашингтон.

"Мы не хотим войны, но "Хезболла" ведет опасную игру, и мы не потерпим нападений на наших граждан и десятки тысяч израильтян, вынужденных покинуть свои дома", - цитирует Галанта Jerusalem Post.

По его словам, основная цель - вернуть граждан Израиля домой в целости и сохранности.

"Мы предпочитаем делать это на основе взаимопонимания, но готовимся ко всем возможным сценариям", - отметил он.

Ранее в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил границу с Ливаном, где пронаблюдал за учениями израильских военных и заявил, что в случае конфликта с "Хезболлой" страна одержит победу.

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил мировое сообщество в том, что оно делает недостаточно для предотвращения такого конфликта.

"Международное сообщество не должно удивляться, если ситуация выйдет из-под контроля, потому что международное сообщество едва ли пошевелило пальцем и сделало что-то, чтобы поспособствовать безопасности жителей Израиля", - сказал он, комментируя ситуацию на северной границе страны.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы Израиля из Ливана.