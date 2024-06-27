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Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от населения района Шеджайя в городе Газа срочно покинуть его и уйти в безопасную зону, сообщает издание The Jerusalem Post.

"Все жители и мирные граждане в Шеджайе (...), ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться на юг в сторону магистрали Салах ад-Дин в гуманитарную зону", - объявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адри.

По данным издания "Маарив", ЦАХАЛ начали внезапную операцию в этом районе, из-за чего жители начали спешно покидать Шеджайю.

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По информации с палестинской стороны, по району ведется интенсивный артиллерийский обстрел, наносят удары с вертолетов. Кроме того, сразу с нескольких направлений сюда подошли транспортные средства ЦАХАЛ, военные окружили одну из жилых построек.

Тем временем, как сообщает The Times of Israel, ЦАХАЛ завершила на этой неделе серию учений, имитирующих боевые действия в Ливане. В частности, 55-я резервная воздушно-десантная бригада тренировалась действовать в условиях сложного ландшафта, передвигаться по гористым маршрутам.

7 октября 2023 года движение группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Ранее израильские военные уже возвращались в некоторые места в анклаве для их повторной зачистки от неприятеля.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ
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