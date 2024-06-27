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Большинство американцев против избрания президентом и Байдена, и Трампа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Большинство граждан США не устраивают кандидаты в президенты страны - действующий президент демократ Джо Байден и бывший глава государства республиканец Дональд Трамп, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного New York Times/Siena College.

Так, 61% респондентов заявили, что Демократическая партия должна была выдвинуть другого кандидата, 54% высказались за другого кандидата от Республиканской партии.

Опрос был проведен 20-25 июня накануне первых дебатов кандидатов в четверг среди 1226 зарегистрированных избирателей с погрешностью плюс-минус 3 процентных пункта.

При этом 77% респондентов заявили, что намерены посмотреть дебаты, а 19% заявили, что не собираются.

Трамп провел последнюю неделю, активно проводя предвыборную кампанию в разных городах страны, Байден с четверга прошлой недели оставался в Кэмп-Дэвиде, готовясь к встрече.

США Джо Байден Дональд Трамп
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