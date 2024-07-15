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Опрос показал, что лишь треть демократов удовлетворены кандидатурой Байдена

Кандидатура Трампа устраивает примерно 70% республиканцев

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Примерно 33% сторонников Демократической партии устраивает возможная кандидатура президента США Джо Байдена на президентских выборах 2024 года, сообщает The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный телеканалом NBC.

При этом 62% участников опроса заявили, что предпочли бы кого-то другого в качестве кандидата. 5% отметили, что не определились с выбором.

В то же время 71% республиканцев поддержали вариант с экс-президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на выборах. 27% заявили, что хотели бы видеть на этом месте другого политика, а 2% не знают, кого предпочитают.

Большинство участников опроса - 71% - также сказали, что недавние дебаты не повлияли на их планы по голосованию. В то же время Трамп пользуется поддержкой 45% респондентов, а Байден - 43%.

Опрос проходил 7 - 9 июля, в нем приняли участие 800 человек. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии начался в понедельник, а съезд Демократической партии пройдет в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден США Демократическая партия Республиканская партия Дональд Трамп
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