Мэр Тегерана вышел из президентской гонки за день до выборов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мэр Тегерана Алиреза Закани в четверг объявил о решении отказаться от участия в президентских выборах, которые пройдут в Иране 28 июня, сообщает агентство "Мехр".

Он пояснил, что считает необходимым продолжать политический курс президента Эбрахима Раиси, погибшего в мае, поэтому желает консолидации избирателей и их голосования за кандидатов, которые продолжат дело Раиси.

Также Закани обратился к спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу и члену Совета по определению политической целесообразности Саиду Джалили, тоже выдвинувшим свои кандидатуры на пост президента Ирана, с просьбой объединиться и предотвратить приход к власти кандидата-реформиста Масуда Пезешкиана.

Закани в 2021 году отказался от участия в выборах, чтобы поддержать Раиси. По мнению Закани, Иран может нейтрализовать последствия санкций, введенных странами Запада, но должен стремиться к поиску дипломатического решения конфликта с США и европейскими странами. Он обещал бесплатное медицинское обслуживание для женщин и пожилых людей, денежные выплаты бедным и "возрождение" иранской валюты – риала.

Накануне вице-президент Ирана Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми также отказался от участия в президентских выборах.

Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня после гибели в авиакатастрофе иранского президента Раиси.

Ранее МВД Ирана обнародовало список из шести кандидатов, которые получили разрешение на участие в президентских выборах. Однако, учитывая, что Закани и Газизаде-Хашеми сняли свои кандидатуры, в выборах примут участие четыре кандидата: экс-депутат иранского парламента Пезешкиан, бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, член Совета по определению политической целесообразности Джалили и спикер парламента Галибаф.