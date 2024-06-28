В Иране пройдут внеочередные президентские выборы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Внеочередные выборы президента Ирана, назначенные после гибели в авиакатастрофе Ибрахима Раиси, состоятся в пятницу.

Принять участие в голосовании смогут все граждане страны старше 18 лет, то есть более 61 млн человек из 85-миллионного населения Ирана. Ожидается, что результаты выборов объявят не позднее 30 июня, однако, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, два ведущих кандидата пройдут во второй тур, который состоится в первую пятницу после официального объявления результатов первого тура.

По словам представителя иранской полиции генерала Сейеда Монтазера аль-Махди, порядок на выборах будут обеспечивать более 229 тыс. сотрудников органов правопорядка, из них 190 тыс. проведут весь день с открытия до закрытия на избирательных участках.

По сообщению иранских и иностранных СМИ, к основным проблемам, которые предстоит решить будущему президенту Ирана, относятся экономический кризис, вызванный, в частности, американскими и европейскими санкциями, коррупция, безработица, вопросы расширения прав женщин и урегулирования региональных конфликтов.

За пост президента поборются четверо кандидатов, ранее допущенных к выборам МВД Ирана.

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, по мнению экспертов, может получить наибольшую поддержку избирателей на предстоящих выборах. В ходе предвыборной кампании Галибаф обещал спасти Иран от кризиса и увеличить денежные выплаты малоимущим. Кроме того, он заявил о необходимости сократить количество прибывающих из Афганистана мигрантов и повысить зарплату медицинским работникам.

Член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили баллотировался на президентских выборах 2013 года. В 2021 году он также зарегистрировался, но затем снял кандидатуру и поддержал Раиси, который в итоге и выиграл те выборы. Джалили утверждает, что Иран не должен вести переговоры о возобновлении действия соглашения по иранской ядерной программе с США и странами Западной Европы.

Экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан является единственным кандидатом-реформистом на этих выборах. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание более тесных отношений Тегерана с Вашингтоном. В 2022 году Пезешкиан выступил с критикой иранских властей за отсутствие прозрачности в сообщениях о гибели иранской курдки Махсы Амини, арестованной 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она скончалась в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Это привело к массовым протестам, которые прокатились по стране.

Бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади - единственный шиитский священнослужитель, участвующий в выборах. Он, представляя консервативные круги духовенства, между тем, удивил наблюдателей и публику своими реформистскими взглядами. В частности, он выступал за упразднение полиции нравов, критиковал интернет-цензуру, а также выражал необходимость переговоров с США. Кандидат-реформист Пезешкиан сказал, что Пурмохаммади выражает даже более реформистские взгляды, чем он сам.

Еще двое кандидатов вышли из президентской предвыборной гонки в дни, непосредственно предшествующие выборам.

Мэр Тегерана Алиреза Закани в четверг объявил об отказе от участия в выборах и призвал тех, кто собирался голосовать за него, сплотиться вокруг Галибафа или Джалили. На выборах 2021 года он также отказался от участия и поддержал Раиси.

Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми, который был одним из вице-президентов Раиси, принял такое решение в среду. В ходе предвыборной кампании в этом году он призывал следовать политике Раиси и настаивал на том, что страна не нуждается в иностранных инвестициях для процветания и решения экономических проблем.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи ранее на этой неделе обратился к избирателям с призывом проголосовать на выборах.

"В частности благодаря выборам Исламская республика побеждает своих врагов", - заявил Хаменеи.

"Когда на выборах низкая явка, усиливаются упреки со стороны врагов, но, когда явка высокая, враги прикусывают язык", - добавил он.

Ранее агентство "Мехр" со ссылкой на проведенный в Иране опрос сообщало, что проголосовать на выборах готовы более 52% граждан страны.

Также агентство привело данные опроса Parsine о популярности кандидатов: около 29% респондентов готовы проголосовать за Галибафа, еще 21% - за Пезешкиана. Замыкает эту тройку Джалили, которому могут отдать голоса 18% избирателей.