Поиск

В Иране пройдут внеочередные президентские выборы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Внеочередные выборы президента Ирана, назначенные после гибели в авиакатастрофе Ибрахима Раиси, состоятся в пятницу.

Принять участие в голосовании смогут все граждане страны старше 18 лет, то есть более 61 млн человек из 85-миллионного населения Ирана. Ожидается, что результаты выборов объявят не позднее 30 июня, однако, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, два ведущих кандидата пройдут во второй тур, который состоится в первую пятницу после официального объявления результатов первого тура.

По словам представителя иранской полиции генерала Сейеда Монтазера аль-Махди, порядок на выборах будут обеспечивать более 229 тыс. сотрудников органов правопорядка, из них 190 тыс. проведут весь день с открытия до закрытия на избирательных участках.

По сообщению иранских и иностранных СМИ, к основным проблемам, которые предстоит решить будущему президенту Ирана, относятся экономический кризис, вызванный, в частности, американскими и европейскими санкциями, коррупция, безработица, вопросы расширения прав женщин и урегулирования региональных конфликтов.

За пост президента поборются четверо кандидатов, ранее допущенных к выборам МВД Ирана.

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, по мнению экспертов, может получить наибольшую поддержку избирателей на предстоящих выборах. В ходе предвыборной кампании Галибаф обещал спасти Иран от кризиса и увеличить денежные выплаты малоимущим. Кроме того, он заявил о необходимости сократить количество прибывающих из Афганистана мигрантов и повысить зарплату медицинским работникам.

Член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили баллотировался на президентских выборах 2013 года. В 2021 году он также зарегистрировался, но затем снял кандидатуру и поддержал Раиси, который в итоге и выиграл те выборы. Джалили утверждает, что Иран не должен вести переговоры о возобновлении действия соглашения по иранской ядерной программе с США и странами Западной Европы.

Экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан является единственным кандидатом-реформистом на этих выборах. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание более тесных отношений Тегерана с Вашингтоном. В 2022 году Пезешкиан выступил с критикой иранских властей за отсутствие прозрачности в сообщениях о гибели иранской курдки Махсы Амини, арестованной 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она скончалась в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Это привело к массовым протестам, которые прокатились по стране.

Бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади - единственный шиитский священнослужитель, участвующий в выборах. Он, представляя консервативные круги духовенства, между тем, удивил наблюдателей и публику своими реформистскими взглядами. В частности, он выступал за упразднение полиции нравов, критиковал интернет-цензуру, а также выражал необходимость переговоров с США. Кандидат-реформист Пезешкиан сказал, что Пурмохаммади выражает даже более реформистские взгляды, чем он сам.

Еще двое кандидатов вышли из президентской предвыборной гонки в дни, непосредственно предшествующие выборам.

Мэр Тегерана Алиреза Закани в четверг объявил об отказе от участия в выборах и призвал тех, кто собирался голосовать за него, сплотиться вокруг Галибафа или Джалили. На выборах 2021 года он также отказался от участия и поддержал Раиси.

Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми, который был одним из вице-президентов Раиси, принял такое решение в среду. В ходе предвыборной кампании в этом году он призывал следовать политике Раиси и настаивал на том, что страна не нуждается в иностранных инвестициях для процветания и решения экономических проблем.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи ранее на этой неделе обратился к избирателям с призывом проголосовать на выборах.

"В частности благодаря выборам Исламская республика побеждает своих врагов", - заявил Хаменеи.

"Когда на выборах низкая явка, усиливаются упреки со стороны врагов, но, когда явка высокая, враги прикусывают язык", - добавил он.

Ранее агентство "Мехр" со ссылкой на проведенный в Иране опрос сообщало, что проголосовать на выборах готовы более 52% граждан страны.

Также агентство привело данные опроса Parsine о популярности кандидатов: около 29% респондентов готовы проголосовать за Галибафа, еще 21% - за Пезешкиана. Замыкает эту тройку Джалили, которому могут отдать голоса 18% избирателей.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европейский совет рекомендовал премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 27 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });