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Парламент Грузии одобрил в I чтении законопроекты против ЛГБТ-пропаганды

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Парламент Грузии принял в четверг в первом чтении пакет изменений в законы, направленный против пропаганды ЛГБТ-сообщества (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено), депутаты от оппозиции в голосовании не участвовали.

Законодательный пакет состоит из 19 законопроектов. Основной - законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних".

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Как заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе на заседании парламента, целью этих законопроектов является укрепление семейных ценностей, основанных на семейном союзе мужчины и женщины и механизмов защиты несовершеннолетних от пропаганды ЛГБТ-сообщества. Он заверил, что пакет законопроектов не направлен на ущемление прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Представители оппозиции заявили журналистам, что активность правящей партии "Грузинская мечта" в отношении пропаганды ЛГБТ-сообщества на данном этапе в Грузии совершенно неактуальна.

Грузия
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