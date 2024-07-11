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Премьер-министр Грузии выразил надежду на перезагрузку отношений с Западом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства, что сожалеет, что США и Евросоюз приостановили оказание стране военной помощи.

"Можно только сожалеть о решениях, принятых в США и Евросоюзе о приостановке военной помощи грузинской армии, так как эти решения не отвечают нашим ожиданиям по перезагрузке отношений, которые за последние четыре года обязательно требуют обновления", - сказал он.

Он заверил, что грузинская сторона готова к такой перезагрузке отношений с Западом и находится в ожидании встречных шагов, и высказал надежду, что "в будущем будут сделаны правильные, прагматичные шаги".Пентагон отменил намечавшиеся на июль грузино-американские военные учения, а Евросоюз приостановил выделение Министерству обороны Грузии помощи в размере 30 млн евро.

"Мы приехали в Тбилиси, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и грузинскому народу, включая его право на свободные и справедливые выборы. США серьезно обеспокоены антидемократическими действиями грузинского правительства, которые угрожают евроатлантическому будущему Грузии", - заявила 11 июля по прибытии в Тбилиси замгоссекретаря США по вопросам демократии и прав человека Узра Зейя.

Евросоюз Ираклий Кобахидзе США Грузия
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