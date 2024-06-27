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Выпуск автомобилей в Великобритании в мае упал на 11,9% г/г

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в мае снизился на 11,9% относительно того же месяца прошлого года – до 69,652 тыс., по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Для внутреннего рынка было выпущено 17,75 тыс. машин (рост на 9,7%). Производство автомобилей на экспорт упало на 17,4% до 51,9 тыс.

Таким образом, около 75% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось почти 53% экспорта), далее следуют США (18%) и Турция (8%).

В прошлом месяце в стране было выпущено 26 475 электромобилей и гибридов, сообщило SMMT.

"На автомобильных заводах Великобритании происходят масштабные изменения, поскольку производители переоснащаются под новые модели на электродвигателях", - заявил глава SMMT Майк Хоус, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Великобритания
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