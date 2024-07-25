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В Великобритании в июне производство автомобилей рухнуло на 26,6% г/г

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в июне производство автомобилей снизилось на 26,6% в годовом исчислении - до 62 231, по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В мае снижение составляло 11,9%. Отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд.

За первое полугодие производство машин в стране опустилось на 7,6%, до 416,1 тысячи. Чуть более трети из этого числа (157,2 тысячи) составляли электромобили.

Для внутреннего рынка в январе-июне было выпущено 106,2 тысячи машин (рост на 17,7%). Производство автомобилей на экспорт упало на 13,9% - до 309,9 тысячи.

Таким образом, около 75% произведенных в Британии машин были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось 55,4% экспорта), далее следуют США, Турция и Австралия.

SMMT прогнозирует, что в текущем году в целом производство автомобилей в Великобритании снизится на 9,3% и составит порядка 910 тысяч.

Великобритания SMMT
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