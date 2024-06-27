Экс-министра обороны КНР исключили из компартии из-за подозрений в коррупции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экс-главу Минобороны КНР Ли Шанфу в четверг исключили из членов Коммунистической партии Китая (КПК) за нарушение партийных правил и законодательства, сообщает "Синьхуа".

"Руководство КПК решило исключить Ли Шанфу из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законов", - информирует агентство.

Уточняется, что дисциплинарные меры по исключению экс-министра обороны КНР из партии объявят на пленарном заседании ЦК КПК в середине июля.

"Синьхуа" напоминает, что 31 августа надзорное подразделение Центральной военной комиссии начало расследование в отношении Ли Шанфу. Согласно его результатам, бывший глава Минобороны "серьезно нарушил политическую дисциплину". Отмечается, что его подозревают во взяточничестве.

"Он незаконным образом получал доход через кадровые механизмы для себя и других, пользовался своим положением, чтобы получить выгоду для других, взамен принимал крупные суммы денег и ценные вещи", - пишет агентство.

В ходе расследования также установили, что Ли Шанфу предлагал деньги другим лицам "в целях получения неправомерных выгод".

По данным "Синьхуа", действия бывшего министра обороны "нанесли ущерб делу партии, развитию национальной обороны и вооруженных сил, а также имиджу высокопоставленных официальных лиц".

Политбюро ЦК КПК приняло решение передать дело о предполагаемых нарушениях в военную прокуратуру для проведения расследования и судебного разбирательства.

Власти КНР в октябре 2023 года сняли Ли Шанфу с должности главы Минобороны Китая. На посту его сменил Дун Цзюнь.