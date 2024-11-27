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В Пекине опровергли сообщения о расследовании в отношении главы Минобороны КНР

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНР выступили с опровержением сообщений, будто они ведут расследование в отношении главы Минобороны Китая Дун Цзюня по подозрению в коррупции, передает в среду South China Morning Post (SCMP).

"В среду представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти сообщения - "погоня за тенью", - информирует издание.

Ранее информацию о расследовании в отношении министра обнародовало издание Financial Times со ссылкой на источники. SCMP отмечает, что последний раз Дун Цзюнь появлялся на публике 21 ноября на встрече министров обороны стран АСЕАН в Лаосе.

Дун Цзюнь занимает пост главы Минобороны с декабря 2023 года. Его предшественники на этой должности - Вэй Фэнхэ (2018 - март 2023 года) и Ли Шанфу (март - октябрь 2023 года) стали фигурантами уголовных расследований. Их обоих в итоге исключили из Коммунистической партии Китая в связи с обвинениями в коррупции, разжаловали, а их дела передали военному суду.

Дун Цзюнь Китай
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