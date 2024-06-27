Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Власти Германии планируют подорвать авиабомбу времен Второй мировой войны, найденную недалеко от завода Tesla, сообщают в четверг европейские СМИ.

Подрыв 250-килограммовой бомбы произойдет в субботу, 29 июня, у завода в общине Грюнхайде в федеральной земле Бранденбург.

Бомба была обнаружена в лесу недалеко от завода. В этом же лесу с февраля экоактивисты протестуют против расширения объекта Tesla. Пока неизвестно, будет ли эвакуирован их лагерь, состоящий из нескольких домиков на деревьях.

Единственный европейский завод Tesla был открыт в Германии около двух лет назад.