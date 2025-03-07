Бомбу времен Второй мировой войны нашли в Париже

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Во Франции вблизи парижского Северного вокзала нашли бомбу времен Второй мировой войны, движение поездов приостановлено, сообщает в пятницу телеканал BFM TV.

Неразорвавшуюся авиабомбу нашли ночью в коммуне Сен-Дени в 2,5 км от вокзала близ железнодорожных путей.

В связи с этим префектура полиции Парижа распорядилась приостановить движение поездов в этой зоне.

Движение смогут возобновить только после завершения операции по обезвреживанию бомбы, которой занимаются спецслужбы префектуры полиции Парижа.

Associated Press, в свою очередь, отмечает, что приостановка железнодорожного сообщения коснулась, в частности, всех поездов компании Eurostar, отправляющихся с Северного вокзала в Лондон.



