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Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает

Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает
Джо Байден и Дональд Трамп участвуют в президентских дебатах кампании 2024 года
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правление Джо Байдена привело к тому, что во всем мире США перестали уважать, заявил экс-президент США Дональд Трамп во время дебатов.

"Он работает отвратительно, действительно паршивая работа. Я вам скажу... весь мир перестал уважать нас как страну. Они не уважают нашу власть, они больше не уважают США", - заявил он в студии телеканала CNN в городе Атланта (штат Джорджия).

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По его словам, все инициативы Байдена сделали США похожими на "страну третьего мира".

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден Дональд Трамп США
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