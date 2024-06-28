Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правление Джо Байдена привело к тому, что во всем мире США перестали уважать, заявил экс-президент США Дональд Трамп во время дебатов.
"Он работает отвратительно, действительно паршивая работа. Я вам скажу... весь мир перестал уважать нас как страну. Они не уважают нашу власть, они больше не уважают США", - заявил он в студии телеканала CNN в городе Атланта (штат Джорджия).
По его словам, все инициативы Байдена сделали США похожими на "страну третьего мира".
Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.