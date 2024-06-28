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Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Первые предвыборные дебаты между президентом США Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом пройдут в студии телеканала CNN в городе Атланта (штат Джорджия).

В роли модераторов выступят ведущий CNN Джейк Таппер и корреспондент телеканала Дана Бэш. Дебаты начнутся в 21:00 по местному времени в четверг (04:00 по Москве в пятницу) и продлятся полтора часа.

Ожидается, что одними из центральных тем дебатов станут возраст Байдена и судебные разбирательства Трампа.

Байден и Трамп согласились с несколькими правилами проведения дебатов: так, микрофоны участников будут выключены до тех пор, пока они не начнут говорить, чтобы они не имели возможности перебивать друг друга.

Кроме того, участникам запретили приносить с собой заготовленные тексты и реквизит. На самих дебатах им выдадут блокноты, ручки и воду.

Очередность выступления с заключительным словом и то, кто какую трибуну займет, заранее определили жеребьевкой. Так, отмечает CNN, по результатам жеребьевки Байден займет трибуну справа от зрителей, а Трамп выступит первым с заключительным словом на дебатах.

Associated Press ранее отмечало, что первые дебаты могут изменить президентскую гонку.

Следующие дебаты пройдут 10 сентября в студии телеканала ABC News.

Байден и Трамп фактически уже выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях соответственно, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий - съезд Республиканской партии пройдет в июле, а съезд Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден Дональд Трамп США
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