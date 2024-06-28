В аэропорту Дели обрушилась часть крыши, погиб один человек

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Часть крыши одного из терминалов международного аэропорта Дели в Индии обрушилась в пятницу, один человек погиб, еще шестеро получили травмы, сообщает The Hindustan Times.

Также повреждены автомобили, припаркованные близ терминала.

По словам представителей министерства гражданской авиации Индии, причиной происшествия стали ливневые дожди, обрушившиеся на город.

Глава ведомства Рам Мохан Найду посетил место происшествия и объявил о начале расследования. Он также сообщил, что родственникам погибшего и пострадавшим выплатят компенсации.

Издание напоминает, что этот терминал аэропорта ввели в эксплуатацию в 2009 году.