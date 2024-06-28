Сильнейший ливень в Дели вызвал подтопление районов и отключение электроэнергии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мощнейший за последние 88 лет ливень, сопровождавшийся грозой, обрушился на столицу Индии Дели накануне вечером и продолжился в пятницу утром, вызвав подтопление нескольких районов, приостановку авиасообщения и отключение электроэнергии, сообщает The Times of India.

"По данным метеорологического департамента, с утра четверга по утро пятницы в Дели выпало 228 мм осадков, что является самым высоким июньским показателем за сутки с 1936 года", - пишет издание.

Из-за ливней закрыли несколько станций метро, множество автомобилей на дорогах вышли из строя, в результате чего на автомагистралях образовались большие пробки.

Власти города призвали граждан не выходить из дома без острой необходимости и не пользоваться автомобилями.

Ранее стало известно, что из-за обильных осадков обрушилась часть крыши одного из терминалов международного аэропорта Дели, один человек погиб, еще восемь получили травмы.

Глава министерства гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду посетил место происшествия и объявил о начале расследования. Он также сообщил, что родственникам погибшего и пострадавшим выплатят компенсации.