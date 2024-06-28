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Финляндия направит Украине партию военной техники стоимостью 159 млн евро

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Финляндия поставит Украине партию военной техники на общую сумму около 159 млн евро; соответствующее решение президент Александр Стубб принял в пятницу на основании предложения правительства, сообщило министерство обороны.

Это уже 24-я партия военной помощи Финляндии Украине. Общая стоимость военной техники, поставленной Финляндией в Украину, сейчас составляет 2,2 млрд евро, говорится в сообщении.

Дополнительной информации о содержании пакета помощи ведомство не предоставило.

По данным Минобороны, Финляндия также участвует в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Украины, для чего уже выделены необходимые средства. Кроме того, Финляндия приняла решение об участии в бронетанковой коалиции Польши, Германии и Италии для оказания долгосрочной поддержки Украине.

Финляндия Украина
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